Китай осудил взрыв в Пакистане, в результате которого пострадал гражданин КНР

ПЕКИН, 21 августа. /ТАСС/. Китай строго осуждает взрыв транспортного средства в пакистанском портовом городе Гвадар (провинция Белуджистан), в результате которого пострадал гражданин КНР. Об этом в субботу пишет газета Global Times со ссылкой на заявление посольства КНР в Пакистане.

"Посольство Китая в Пакистане решительно осуждает террористический акт и требует, чтобы Пакистан надлежащим образом оказывал помощь раненым, провел тщательное расследование нападения и строго наказал виновных", - сказано в заявлении.

Согласно документу, кортеж, перевозивший граждан КНР, был атакован террористом-смертником. В результате взрыва один гражданин Китая был ранен, двое местных детей погибли, еще несколько человек получили ранения.

В июле в провинции Хайбер-Пахтунхва на северо-западе Пакистана был взорван автобус. Около 40 человек получили ранения, по меньшей мере 12 погибли, среди них девять граждан КНР. По данным посольства Китая, автобус перевозил сотрудников компании, занимавшейся строительством плотины на ГЭС "Дасу" на реке Инд.

Как заявил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь, Китай решительно осудил теракт и призвал Исламабад наказать виновных. Как сообщил министр общественной безопасности КНР Чжао Кэчжи, власти Китая направили в Пакистан технических специалистов по расследованию уголовных дел для оказания помощи в расследовании теракта.