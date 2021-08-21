Посольство США в Афганистане рекомендовало американцам не приезжать в аэропорт Кабула

ТАСС, 21 августа. Власти США рекомендуют американцам в Афганистане из-за возможной опасности не приезжать самостоятельно в аэропорт Кабула, если они не получили соответствующих указаний. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в субботу на сайте американского посольства в Кабуле.

"В связи с потенциальными угрозами безопасности у входа в аэропорт Кабула мы рекомендуем гражданам США избегать поездок к аэропорту и не находиться рядом со входом, если только вы не получили соответствующие индивидуальные инструкции со стороны представителя властей США", - отметили дипломаты.

Посольство также рекомендовало американцам быть особенно осторожными, когда они находятся в толпе, и выполнять указания местных властей.

Боевики движения "Талибан" (запрещено в РФ) 15 августа без боя вошли в Кабул и в течение нескольких часов установили над ним полный контроль. Президент Афганистана Ашраф Гани сообщил, что покидает страну, чтобы не допустить кровопролития. Вице-президент республики Амрулла Салех заявил, что в условиях отсутствия главы государства он по конституции становится исполняющим обязанности руководителя страны, и призвал к вооруженному сопротивлению талибам. Западные государства эвакуируют своих граждан и сотрудников посольств.