Чад вернул на родину половину своего контингента из состава сил Сахельской пятерки

ПРЕТОРИЯ, 21 августа. /ТАСС/. Власти Чада отозвали на родину 600 военнослужащих - половину своего контингента, который находится с минувшего февраля в составе сил Сахельской группы пяти (Мали, Буркина-Фасо, Нигер, Чад и Мавритания) в районе на стыке границ Мали, Нигера и Буркина-Фасо. Об этом сообщило в субботу агентство Agence France-Presse со ссылкой на официального представителя правительства Чада Абдерамана Куламаллаха.

"Мы передислоцировали в Чад 600 военнослужащих по согласованию с руководством Сахельской пятерки, - заявил Куламаллах. - Речь идет о стратегическом маневре с тем, чтобы лучше отвечать на существующие вызовы со стороны террористов. Мы выводим войска с тяжелым вооружением для того, чтобы иметь под рукой мобильные силы". Он подчеркнул, что в регионе на стыке границ Мали, Нигера и Буркина-Фасо остается контингент Чада численностью в 600 военнослужащих. "Наша политическая воля противостоять исламистам остается неизменной", - указал Куламаллах.

Чадское соединение в составе 1,2 тыс. военнослужащих прибыло в район схождения границ трех страны зоны Сахели шесть месяцев назад. Именно в данном районе фиксируется повышенная активность исламистских террористических группировок.

Зона Сахели превратилась сейчас в эпицентр исламистской террористической угрозы для стран Западной Африки. При крахе государственности в Ливии после падения режима Каддафи в конце 2011 года вооруженные группы исламистов вторглись из нее в Мали и северные районы Буркина-Фасо. Постепенно они начали расширять районы своих действий, пополняя ряды боевиками из стран Северной Африки и Ближнего и Среднего Востока.

Сахельская группа пяти была создана в феврале 2014 года в целях поддержания системы безопасности в западной зоне Сахели и координации борьбы с международным терроризмом. Штаб-квартира секретариата группы находится в столице Мавритании - городе Нуакшот. Страны - члены Сахельской группы пяти создали в 2015 году совместные армейские силы по борьбе в регионе Сахель с террористическими группировками.