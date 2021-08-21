Премьеры стран Балтии и Польши осудили политическое использование нелегальной миграции

ВИЛЬНЮС, 21 августа. /ТАСС/. Премьеры стран Балтии и Польши осудили использование нелегальной миграции в качестве инструмента политического давления. Об этом по итогам видеоконференции в субботу глав правительств Литвы, Латвии, Эстонии и Польши сообщила пресс-служба премьер-министра Литвы Ингриды Шимоните.

"Премьеры резко осудили гибридную войну, начатую белорусским режимом против ЕС, а также использование незаконной миграции как средства политического давления", - говорится в сообщении.

Главы правительств обсудили вопросы координации усилий по охране внешних границ евросообщества. "Необходимо принять меры к усилению защиты внешних границ Евросоюза", - приводится позиция глав правительств.

Как страны Балтии, так и Польша граничат с государствами, не являющимися членами ЕС. С территории Белоруссии на протяжении нескольких месяцев в Литву проникали нелегальные мигранты из Азии и Африки, которые, по мнению Вильнюса, направлялись белорусскими властями. В августе литовская погранохрана приняла жесткие меры по недопущению нелегального перехода мигрантами границы и стала вытеснять их на территорию Белоруссии. Через некоторое время нелегалы стали проникать в Латвию и Польшу.

В конце мая президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его страна служила барьером на пути переброски нелегальных мигрантов, однако с учетом политического давления Запада Минск может задуматься, стоит ли продолжать это делать.