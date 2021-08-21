Госсекретарь США отметил содействие Дании в эвакуации людей из Афганистана

ВАШИНГТОН, 21 августа. /ТАСС/. Госсекретарь США Энтони Блинкен в разговоре с министром иностранных дел Дании Еппе Куфудом в субботу отметил помощь королевства в проведении эвакуации людей из Афганистана. Об этом говорится в заявлении внешнеполитического ведомства США.

"Госсекретарь выразил признательность за вклад Дании в проведение эвакуации граждан США, наших союзников и находящихся в опасности афганцев", - сообщили в Госдепартаменте.

Боевики движения "Талибан" (запрещено в РФ) 15 августа без боя вошли в Кабул и в течение нескольких часов установили над ним полный контроль. Президент Афганистана Ашраф Гани сообщил, что покидает страну, чтобы не допустить кровопролития. Вице-президент республики Амрулла Салех заявил, что в условиях отсутствия главы государства он по конституции становится исполняющим обязанности руководителя страны, и призвал к вооруженному сопротивлению талибам. Западные государства эвакуируют своих граждан и сотрудников посольств.