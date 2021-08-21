{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Кулеба и Нуланд обсудили подготовку визита Зеленского в США

Он запланирован на 31 августа

КИЕВ, 21 августа. /ТАСС/. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в телефонном разговоре с заместителем государственного секретаря США Викторией Нуланд обсудил подготовку визита украинского президента Владимира Зеленского в Вашингтон, который запланирован на 31 августа. Об этом в субботу сообщила пресс-служба украинского внешнеполитического ведомства.

"Собеседники отдельно обсудили подготовку к визиту президента Украины Владимира Зеленского в Соединенные Штаты Америки и выразили взаимное убеждение в том, что визит будет успешным и результативным", - говорится в сообщении.

Стороны также договорились о взаимодействии для эвакуации граждан Украины из Афганистана в приоритетном порядке.

Изначально ожидалось, что Джо Байден примет Владимира Зеленского в Белом доме 30 августа. Украинский президент заявлял, что ожидает содержательной и плодотворной встречи. Советник главы офиса президента Михаил Подоляк сообщал 13 августа, что Зеленский во время этой поездки также хочет встретиться с основателем компаний SpaceX и Tesla Илоном Маском и с главой американской компании Apple Тимом Куком.

Теги
УкраинаСШАЗеленский, Владимир Александрович
Смена власти в Афганистане
США с 14 августа эвакуировали из Афганистана около 17 тыс. человек
В Пентагоне заявили, что Соединенные Штаты не получали запросов от афганских военных на нанесение авиаударов
США с 14 августа эвакуировали из Афганистана около 17 тыс. человек
Читать полностью