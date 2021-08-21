Пашинян и Макрон обсудили переговорный процесс по Карабаху

ЕРЕВАН, 21 августа. /ТАСС/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Франции Эмманюэль Макрон в телефонном разговоре обсудили необходимость возобновления мирного переговорного процесса по Карабаху под эгидой минской группы ОБСЕ. Сообщение об этом в субботу опубликовано на официальном сайте главы кабмина Армении.

"Собеседники обсудили ситуацию в регионе, акцентировав внимание на последних событиях. Они подчеркнули необходимость возобновления мирного переговорного процесса по под эгидой сопредседателей минской группы для политического урегулирования нагорно-карабахского конфликта", - говорится в сообщении.

В ходе разговора Пашинян высоко оценил усилия Макрона по установлению мира и стабильности в регионе. Стороны также затронули развитие двусторонних отношений и перспективы углубления сотрудничества в ряде сфер.