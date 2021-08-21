В протестах против санпропусков во Франции приняли участие более 175 тыс. человек

ПАРИЖ, 21 августа. /ТАСС/. Демонстрации протеста против мер правительства Франции по ужесточению антиковидных ограничений собрали в субботу 175,5 тыс. участников. Как сообщило МВД, всего было задержано 20 протестующих.

В предыдущих манифестациях 14 августа в стране участвовали 215 тыс. человек, а 7 августа - 230 тыс. Цифры указывают на незначительное снижение протестной активности в августе.

Во Франции в субботу, по данным МВД, прошло более 220 демонстраций. Ими были охвачены такие крупные города, как Париж, Лион, Тулон и Марсель. Префектурой южного департамента Эро подсчитано, что в городе Монпелье на улицы вышли 9,5 тыс. человек. По данным префектуры департамента Вар, в Тулоне их было 6 тыс., во Фрежюсе - 800 человек. Показатели по этому департаменту значительно снизились. В Тулоне на прошлой неделе протестовали 22 тыс.

В Марселе полиция департамента Буш-дю-Рон насчитала 4 тыс. манифестантов, в Экс-ан-Провансе - 2,5 тыс. В Монпелье в середине дня произошли стычки между крайне левыми, внезапно занявшими место в голове колонны, и крайне правыми из группировки "Лига Юга". Полиция быстро пресекла беспорядки, применив слезоточивый газ. По данным регионального отделения радиостанции France Bleu, "имеются многочисленные пострадавшие".

Без слезоточивого газа не обошлась и демонстрация в Лилле (север страны), где беспорядки удалось оперативно подавить. Там радикально настроенные манифестанты напали на посетителей одного из кафе. В Марселе группа экстремистски настроенных протестующих попыталась занять территорию крупной стройки в центре города. Полиция за 20 минут удалила оттуда радикалов, выпустив несколько гранат со слезоточивым газом.