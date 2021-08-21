Reuters: талибы намерены содействовать беспрепятственной эвакуации из аэропорта Кабула

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Представители радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) намерены содействовать улучшению ситуации, сложившейся в аэропорту Кабула, и работать над обеспечением беспрепятственного прохода граждан, желающих покинуть Афганистан, на территорию аэропорта. Об этом в воскресенье сообщило агентство Reuters со ссылкой на представителя группировки.

По данным агентства, талибы нацелены способствовать урегулированию ситуации вокруг аэропорта в течение следующих 32 часов.

В настоящее время в аэропорту Кабула сложилась сложная обстановка. Круглосуточную работу воздушной гавани обеспечивают около 800 гражданских представителей государств НАТО, военные из США, Великобритании и Турции поддерживают порядок в воздушной гавани. Улететь из страны, по сообщениям СМИ, пытаются тысячи людей. Для разгона толпы на взлетно-посадочной полосе дислоцированным в аэропорту военным пришлось применить слезоточивый газ и сделать несколько выстрелов в воздух. Люди цепляются за шасси и фюзеляж самолетов, чтобы покинуть Кабул. По информации талибов и представителей НАТО, в результате этих инцидентов погибло не менее 12 человек.

В субботу талибы отвергли свою причастность к ситуации, сложившейся в аэропорту Кабула, и беспорядкам. Представители движения заявили, что западные страны не разработали четкий план эвакуации граждан.

Боевики движения "Талибан" 15 августа без боя вошли в Кабул и в течение нескольких часов установили полный контроль над афганской столицей. Президент Афганистана Ашраф Гани сообщил, что покидает страну, чтобы не допустить кровопролития. Вице-президент республики Амрулла Салех заявил, что в условиях отсутствия главы государства он по конституции становится исполняющим обязанности руководителя страны, и призвал к вооруженному сопротивлению талибам. Западные страны эвакуируют своих граждан и сотрудников посольств.