ВВС Израиля поразили оружейные цеха ХАМАС в Газе

ТЕЛЬ-АВИВ, 22 августа. /ТАСС/. Истребители израильских ВВС нанесли в ночь на воскресенье удары по четырем объектам, предназначенным для производства и хранения оружия радикального палестинского движения ХАМАС в секторе Газа, в ответ на столкновения на границе, происшедшие в субботу вечером. Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля.

"В субботу у забора безопасности на севере сектора Газа произошли беспорядки. Во время беспорядков из сектора Газа велся обстрел из огнестрельного оружия, в результате был ранен военнослужащий израильской пограничной полиции. В ответ истребители нанесли удар по четырем объектам по производству и складированию оружия террористической организации ХАМАС", - говорится в сообщении.

Армия обороны Израиля обещала "продолжать решительно реагировать на террористическую деятельность со стороны сектора Газа и считает, что ХАМАС несет ответственность за любую подобную активность". "ХАМАС продолжает вести сектор Газа к террору, используя при этом гражданское население", - заявили в армии. "Принято решение направить дополнительные армейские подразделения на усиление дислоцированной у Газы дивизии. Армия готова в этом районе к любому развитию событий", - сообщили военные.

Военнослужащий израильской пограничной полиции получил в субботу огнестрельные ранения в ходе столкновений с палестинцами в районе границы с Газой. Как сообщала армейская пресс-служба, сотни палестинских демонстрантов пытались преодолеть забор безопасности на севере сектора и бросали взрывные устройства в военнослужащих, которые в ответ применили спецсредства для усмирения толпы и при необходимости открывали огонь.

21 мая вступил в силу режим прекращения огня между Израилем и палестинскими группировками в секторе, которые на протяжении 11 дней до этого обменивались ракетными ударами. Жертвами противостояния стали 257 жителей прибрежного анклава, около 2 тыс. получили ранения. С израильской стороны погибли 13 человек. Сейчас при активном посредничестве Египта идет работа над постоянным соглашением о перемирии между участниками конфликта.