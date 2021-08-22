Самолет с 83 эвакуированными из Афганистана прибыл в Киев

КИЕВ, 22 августа. /ТАСС/. Военно-транспортный самолет, на борту которого находились 83 человека, в том числе 31 гражданин Украины, прибыл из Афганистана в киевский международный аэропорт Борисполь. Об этом сообщил в воскресенье офис президента Украины Владимира Зеленского.

"В международный аэропорт Борисполь прибыл военно-транспортный самолет Воздушных сил Вооруженных сил Украины, который эвакуировал из Афганистана 83 человек, в том числе 31 украинца, а также граждан других государств", - говорится в сообщении офиса в Facebook.

На родину вернулись 12 украинских военных, а также были вывезены иностранные журналисты и общественные деятели, которые попросили о помощи.

По данным офиса президента, еще ждут эвакуации порядка 100 украинцев в Афганистане. Операция по их возвращению, по словам главы офиса украинского президента Андрея Ермака, будет продолжена в ближайшее время.

Ранее Украина уже эвакуировала из Афганистана 79 граждан шести стран - Украины, Афганистана, Белоруссии, Нидерландов, Хорватии и Таджикистана.

После объявления США об окончании вооруженной операции в Афганистане и начале вывода войск движение "Талибан" (запрещено в России) развернуло наступление на правительственные силы и к 15 августа вошло без боя в Кабул. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну. Западные государства эвакуируют своих граждан, в том числе дипломатов.