Минобороны Великобритании сообщило о гибели семи человек вблизи аэропорта Кабула

ЛОНДОН, 22 августа. /ТАСС/. Семь человек погибли в толпе у аэропорта Кабула, осаждаемого более недели людьми, которые надеются покинуть Афганистан после прихода к власти движения "Талибан" (запрещено в РФ). Об этом говорится в сообщении, распространенном в воскресенье Минобороны Великобритании.

"Наши мысли о семьях семи афганских гражданских лиц, которые, к сожалению, погибли в толпе в Кабуле. Ситуация на месте остается чрезвычайно сложной, но мы делаем все, что можем, чтобы справиться с ситуаций максимально безопасным способом", - отмечается в заявлении, которое приводит телеканал Sky News. Когда именно погибли люди, не уточняется.

В воскресенье глава британского Минобороны Бен Уоллес написал в колонке в газете Mail On Sunday, что "ни одна страна не будет в состоянии вывезти всех" своих граждан из контролируемой талибами страны. Агентство Пи-эй расценивает это как просьбу к американским властям, чтобы они перенесли крайний срок завершения военной миссии США в Афганистане, сейчас определенный Вашингтоном на 31 августа. "Если график США сохранится, мы не можем терять время, чтобы вывезти максимальное число людей, которые ждут этого. Возможно, американцам разрешат остаться дольше, и они могут рассчитывать на нашу полную поддержку, если они так поступят", - написал Уоллес.

По данным газеты Sunday Times, глава британского МИД Доминик Рааб намерен попросить у госсекретаря США Энтони Блинкена перенести крайний срок завершения миссии.