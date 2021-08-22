Чешская контрразведка вела слежку за советником президента республики

ПРАГА, 22 августа. /ТАСС/. Служба безопасности и информации (контрразведка) Чехии вела слежку за советником президента Чехии Мартином Неедлым. Об этом сообщил в воскресенье информационный портал neovlivni.cz со ссылкой на два источника в спецслужбах.

"Служба безопасности и информации следила за советником президента по экономическим вопросам Мартином Неедлым. Она собирала информацию о его российских контактах и предпринимательской деятельности", - говорится в сообщении с припиской, что советник главы государства подтвердил изданию эту информацию.

Президент Чехии Милош Земан в интервью, опубликованном 17 августа сетевым изданием Parlamentni listy, заявил, что контрразведка превысила свои полномочия при прослушивании разговоров лиц, занимающих высокие государственные посты.

"Служба безопасности и информации не должна была бы заниматься некоторыми прослушиваниями, так как это не относится [и превышает ее полномочия]", - отметил президент.

Отвечая на вопрос, касаются ли эти случаи лиц, занимающих высокие государственные посты, Земан отметил: "По сути, да. Это все, что по этому поводу пока скажу".

Глава государства длительное время критикует деятельность контрразведки. В интервью "Парламентни листы" он, в частности, критически отозвался о решении чешского правительства поручить до предстоящих в республике в октябре парламентских выборов исполнение обязанностей директора данной спецслужбы Михалу Коуделки, пятилетний контракт которого истек 15 августа.