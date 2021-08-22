В Литве за сутки выдворили в Белоруссию двух мигрантов

ВИЛЬНЮС, 22 августа. /ТАСС/. Служба охраны государственной границы при МВД Литвы за прошедшие сутки задержала и выдворила на территорию Белоруссии, откуда они пытались попасть в Литву, двух нелегальных мигрантов, что стало минимальным числом с начала августа. Об этом сообщило в воскресенье погранведомство балтийской республики.

"В Литву за прошедшие сутки не пропущены два нелегальных мигранта. Впервые с 3 августа, когда началось применение более жестких мер по обеспечению охраны границы, число задержанных было однозначным, то есть меньше десяти", - говорится в сообщении.

С 3 августа правительство Литвы предоставило соответствующим инстанциям все полномочия, чтобы не допускать проникновения в страну нелегальных мигрантов. Сотрудники погранохраны вправе не пропускать таких лиц через границу и выдворять их с территории страны. Утверждается, что меры физического воздействия пограничники не применяют.

В последний день июля в Литве были задержаны 216 нелегальных мигрантов - самое большое число за сутки с начала года. Всего за этот год на литовско-белорусской границе задержаны более 4 тыс. нелегальных мигрантов, что в 50 раз больше, чем за весь 2020 год.

В конце мая президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его страна служила барьером на пути переброски нелегальных мигрантов, однако с учетом политического давления Запада Минск может задуматься, стоит ли продолжать это делать.