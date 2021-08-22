Талибы заявили, что освободили 350 человек из тюрем движения в Гильменде

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Сторонники радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) освободили 350 человек из тюрем, которые были созданы ими на территории южной афганской провинции Гильменд. Об этом в воскресенье информировал катарский телеканал Al Jazeera.

По его информации, полученной от представителя радикалов, из тюрем, которые были оборудованы талибами в Гильменде, "были выпущены на свободу 350 находившихся в них арестантов".

В воскресенье талибы также сообщили, что освободили 145 бойцов афганских сил специального назначения, которые удерживались радикалам в провинции Герат, расположенной на западе страны.

В пятницу афганский телеканал Tolo news сообщил, что некоторые высокопоставленные представители прежних властей Афганистана удерживаются сторонниками "Талибана" или исчезли после установления талибами контроля над страной, несмотря на объявленную ими общую амнистию. Так, губернатор провинции Лагман, расположенной на востоке Афганистана, Абдул Вали Вахидзай и глава управления полиции этого региона Лотфулла Камран сдались талибам при наступлении радикалов на административный центр провинции, но удерживались ими и находились под арестом. Начальник одного из отделений полиции провинции Газни Мохаммад Хашем Галджи исчез сразу же после того, как отряды "Талибана" вошли в административный центр региона. Родственники Галджи не имели о нем никаких сведений и считали пропавшим без вести.

В начале недели официальный представитель движения Забихулла Муджахид объявил, что талибы "помиловали и амнистировали всех, кто выступал против" них.