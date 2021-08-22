В Киеве начались переговоры Зеленского и Меркель

КИЕВ, 22 августа. /ТАСС/. Переговоры президента Украины Владимира Зеленского и канцлера ФРГ Ангелы Меркель, которая в воскресенье прибыла на Украину, начались в Мариинском дворце в Киеве. Об этом сообщила пресс-служба офиса украинского лидера.

"В Мариинском дворце в Киеве началась встреча президента Владимира Зеленского и федерального канцлера Германии Ангелы Меркель, которая находится на Украине с визитом. Глава государства поприветствовал гостью на крыльце дворца. Состоялось представление делегаций", - говорится в сообщении.

После переговоров Зеленского и Меркель в формате один на один предусмотрена встреча с представителями средств массовой информации и продолжение переговоров в расширенном формате.

Меркель после прибытия в Киев уже возложила цветы к могиле Неизвестного солдата в столичном парке Славы.