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Смена власти в Афганистане

СМИ: талибы отпустили 80 сотрудников сил безопасности Афганистана

Их взяли в плен в провинции Фарьяб

ТЕГЕРАН, 22 августа. /ТАСС/. Представители движения "Талибан" (запрещено в РФ) выпустили на свободу 80 сотрудников сил безопасности, взятых в плен в расположенной на северо-западе Афганистана провинции Фарьяб. Об этом сообщило в воскресенье афганское агентство Pajhwok.

Боевики "Талибана" 15 августа без боя вошли в Кабул и в течение нескольких часов установили полный контроль над афганской столицей. Президент Афганистана Ашраф Гани сообщил, что покидает страну, чтобы не допустить кровопролития. Вице-президент республики Амрулла Салех заявил, что в условиях отсутствия главы государства он по конституции становится исполняющим обязанности руководителя страны, и призвал к вооруженному сопротивлению талибам. Ряд стран эвакуирует своих граждан и сотрудников посольств.

Теги
АфганистанГани, АшрафСмена власти в Афганистане
Смена власти в Афганистане
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