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Смена власти в Афганистане

Генсек ОИС заявил, что только примирение станет ключом к установлению мира в Афганистане

Юсеф Ахмед аль-Усаймин также предупредил о "растущих гуманитарных потребностях" в стране

КАИР, 22 августа. /ТАСС/. Ситуация в Афганистане вызывает большую озабоченность, только примирение станет ключом к миру в стране. Об этом, как передает телеканал Al Arabiya, заявил в воскресенье генеральный секретарь Организации исламского сотрудничества (ОИС) Юсеф Ахмед аль-Усаймин, выступая на открытии экстренного заседания на уровне постпредов в ее штаб-квартире в Джидде.

"Обстановка в Афганистане вызывает серьезную озабоченность, надеемся на восстановление стабильности, - сказал он. - Мы должны работать, чтобы положить конец насилию. Призываем афганские власти укреплять диалог, только примирение является ключом к установлению мира". Аль-Усаймин также предупредил о "растущих гуманитарных потребностях" в стране, призвав к тому, чтобы "Афганистан не превратился вновь в прибежище для терроризма".

Внеочередная встреча представителей входящих в ОИС государств проходит по призыву Саудовской Аравии и полностью посвящена текущей ситуации в Афганистане. Как заявил на ее открытии постпред королевства Салех ас-Сухайбани, движение "Талибан" (запрещено в РФ) и все стороны "должны поддерживать безопасность" в стране. "Афганский народ сильно пострадал от бедствий войны. Выступаем за диалог и призываем к всеобъемлющему политическому урегулированию в Афганистане, а международное сообщество - оказать ему помощь", - подчеркнул он.

Талибы 15 августа без боя вошли в Кабул и в течение нескольких часов установили полный контроль над афганской столицей. Президент Афганистана Ашраф Гани сообщил, что сложил полномочия, чтобы не допустить кровопролития, и покинул страну. Западные страны эвакуируют своих граждан и сотрудников посольств.

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АфганистанСаудовская АравияСмена власти в Афганистане
Смена власти в Афганистане
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