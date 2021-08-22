Ливийская армия предотвратила теракт на востоке страны

КАИР, 22 августа. /ТАСС/. Ливийская национальная армия (ЛНА) предотвратила теракт с использованием заминированного автомобиля на востоке страны. Об этом сообщает в воскресенье новостной портал Al Marsad.

По его данным, смертник на начиненной взрывчаткой машине пытался атаковать армейский блокпост на въезде в город-оазис Зилля, расположенный в 300 км юго-восточнее Сирта. Охранявшие КПП военнослужащие из 128-й пехотной бригады вовремя заметили подозрительный транспорт и открыли огонь на поражение.

Находившийся за рулем автомобиля террорист получил ранения и был схвачен солдатами еще живым. Позднее его доставили в близлежащий госпиталь, где он скончался от кровопотери.

Перед смертью боевик успел признаться, что является суданцем по национальности. Он стал единственной жертвой этой неудавшейся атаки, никто больше не пострадал.

Какая именно группировка стоит за этой вылазкой, пока неизвестно. Как заявил официальный представитель ЛНА генерал-майора Ахмеда аль-Мисмари, все признаки свидетельствуют о том, что к подобным терактам с использованием смертников причастны боевики "Исламского государства" (запрещена в РФ).