Меркель: на "Крымской платформе" от ФРГ вместо главы МИД будет министр энергетики

КИЕВ, 22 августа. /ТАСС/. Министр энергетики Петер Альтмайер будет представлять Германию на форуме "Крымская платформа" вместо главы МИД Хайко Мааса. Об этом сообщила в воскресенье канцлер ФРГ Ангела Меркель в Киеве после встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским.

"Там будет министр энергетики Петер Альтмайер", - сказала канцлер. По ее словам, у Мааса сейчас очень плотная повестка, обусловленная вопросами эвакуации из Афганистана.

"Это такой прощальный визит, в качестве канцлера я больше не приеду. Мы говорили, что приедет глава МИД. То, что он не приедет, не связано с Россией, это связано с ситуацией в Афганистане", - пояснила Меркель.

О создании "Крымской платформы" объявил в сентябре 2020 года Владимир Зеленский. Киев видит целью форума координацию "международных усилий, направленных на возвращение Крыма в состав Украины". Работа площадки должна начаться с так называемого инаугурационного саммита 23 августа.

Комментируя инициированную Украиной встречу, министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал ее "шабашем, на котором Запад будет продолжать пестовать неонацистские и расистские настроения современной украинской власти".