Помощник Байдена назвал реальной угрозу террористической атаки на аэропорт Кабула

НЬЮ-ЙОРК, 22 августа. /ТАСС/. Власти США используют все имеющиеся средства для недопущения террористической атаки на аэропорт афганской столицы, эта угроза реальна. Об этом заявил в воскресенье в интервью телеканалу CNN помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

"Угроза реальна, она острая и устойчивая, это то, на что мы используем все имеющиеся средства", - сказал он.

Боевики движения "Талибан" (запрещено в РФ) 15 августа без боя вошли в Кабул и в течение нескольких часов установили полный контроль над афганской столицей. Президент Афганистана Ашраф Гани сообщил, что покидает страну, чтобы не допустить кровопролития. Вице-президент республики Амрулла Салех заявил, что в условиях отсутствия главы государства он по конституции становится исполняющим обязанности руководителя страны, и призвал к вооруженному сопротивлению талибам. Западные страны эвакуируют своих граждан и сотрудников посольств.