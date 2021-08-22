В Белом доме сообщили, что в Афганистане остаются несколько тысяч американцев

НЬЮ-ЙОРК, 22 августа. /ТАСС/. Несколько тысяч американцев, согласно оценкам Белого дома, остаются в Афганистане, однако точное их число неизвестно. Об этом заявил в воскресенье в интервью телекомпании CNN помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.

"Мы не можем назвать точное число, но считаем, что речь идет о нескольких тысячах американцев", - сказал он. Салливан пояснил, что такая ситуация сложилась из-за того, что американцы при въезде в страну или выезде из нее не обязаны уведомлять посольство.

При этом он ушел от ответа на вопрос о том, будут ли США помогать выехать из страны работавшим на них афганцам после 31 августа. По словам Салливана, Соединенные Штаты уже делают все возможное, чтобы помочь им.