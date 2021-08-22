СМИ: Швейцария изучает возможность проведения конференции по Афганистану

ЖЕНЕВА, 22 августа. /ТАСС/. Швейцария изучает возможность проведения международной конференции по Афганистану. Об этом сообщила в воскресенье газета Neue Zürcher Zeitung am Sonntag со ссылкой на неназванные источники, знакомые с деятельностью швейцарского МИД.

Глава внешнеполитического ведомства Иньяцио Кассис поручил статс-секретарю МИД Ливии Лой изучить вопрос о проведении конференции по Афганистану на швейцарской территории, указывает издание, подчеркивая, что эти сведения подтвердили два источника. Кроме того, третий источник сообщил газете, что "по этому вопросу уже проводились переговоры на международном уровне".

Как отмечается в статье, "Лой должна проанализировать, может ли такая встреча помочь разрешить кризис, и если да, то какой должна быть ее цель". В частности, это может быть конференция доноров, речь на форуме может пойти также об организации гуманитарного коридора из Афганистана и о проведении переговоров с движением "Талибан" (запрещено в РФ). Как полагает издание, форум мог бы состояться после 14 сентября, когда в Нью-Йорке стартует 76-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН.

В швейцарском МИД подтвердили заинтересованность в активной роли на афганском направлении. Официальный представитель дипломатического ведомства Валентин Клива заявил изданию, что Швейцария "всегда готова оказывать добрые услуги, будь то в качестве принимающего государства для организации международных встреч или для содействия переговорам".

У Швейцарии есть опыт проведения форумов по Афганистану: в 2018 и 2020 годах она принимала донорские конференции, посвященные ситуации в этой стране.

Вооруженные силы талибов 15 августа без боя вошли в Кабул и в течение нескольких часов установили полный контроль над афганской столицей. Президент Афганистана Ашраф Гани сообщил, что сложил полномочия, чтобы не допустить кровопролития, и покинул страну. Западные страны эвакуируют своих граждан и сотрудников посольств.