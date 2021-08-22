Байден обсудит с Пентагоном необходимость отправки дополнительных сил в Кабул

НЬЮ-ЙОРК, 22 августа. /ТАСС/. Американская администрация считает, что у США в настоящий момент есть достаточное военное присутствие в аэропорту Кабула, чтобы обеспечивать безопасность эвакуации, однако президент страны Джо Байден в воскресенье вновь проконсультируется с Пентагоном по поводу необходимости отправки дополнительных сил. Об этом заявил в воскресенье в интервью телеканалу NBC помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

"В данный момент, как мы считаем, у нас достаточно сил на месте, однако каждый день президент спрашивает военное командование, в том числе тех, кто находится в аэропорту, и тех, кто находится в Пентагоне, нужны ли им дополнительные ресурсы, дополнительные силы. Пока что ответ был "нет", но он спросит еще раз сегодня", - сказал Салливан, отвечая на вопрос о том, рассматривает ли администрация возможность отправки дополнительных сил в Кабул для усиления безопасности аэропорта.

В пятницу Байден сообщил, что в настоящий момент в аэропорту Кабула находятся порядка 6 тыс. американских военнослужащих.

14 апреля президент США объявил о решении завершить операцию в Афганистане, ставшую самой продолжительной зарубежной военной кампанией в американской истории. После этого движение "Талибан" (запрещено в РФ) развернуло масштабную операцию по установлению контроля над страной. 15 августа боевики без боя вошли в Кабул и в течение нескольких часов захватили столицу. Президент Афганистана Ашраф Гани сообщил, что покидает страну, чтобы не допустить кровопролития. Вице-президент республики Амрулла Салех заявил, что в условиях отсутствия главы государства он по конституции становится исполняющим обязанности руководителя страны, и призвал к вооруженному сопротивлению талибам. Западные государства эвакуируют из республики своих граждан и сотрудников посольств.