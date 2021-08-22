Пентагон оценивает необходимость продления эвакуации из Афганистана

НЬЮ-ЙОРК, 22 августа. /ТАСС/. Пентагон подготовит рекомендации для президента Джо Байдена по вопросу продления эвакуации из Афганистана после 31 августа ближе к этой дате. Об этом заявил в воскресенье министр обороны США Ллойд Остин в интервью телеканалу ABC.

"Мы продолжим оценивать ситуацию и будем работать изо всех сил, чтобы вывезти как можно больше людей. По мере того, как мы приближаемся к этой дате, мы подготовим рекомендации для президента", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Остин при этом ушел от ответа на вопрос, будут ли вывезены из Афганистана все американские граждане и сотрудничавшие с ними афганцы. Вместо этого он вновь указал, что военные США предпринимают все усилия, чтобы достичь этой цели.

Ранее Байден не исключил, что операция по эвакуации из Афганистана американцев и работавших на них афганцев может быть продолжиться после ранее обозначенной даты 31 августа.

Боевики движения "Талибан" (запрещено в РФ) 15 августа без боя вошли в Кабул и в течение нескольких часов установили полный контроль над афганской столицей. Президент Афганистана Ашраф Гани сообщил, что покидает страну, чтобы не допустить кровопролития. Вице-президент республики Амрулла Салех заявил, что в условиях отсутствия главы государства он по конституции становится исполняющим обязанности руководителя страны, и призвал к вооруженному сопротивлению талибам. Западные страны эвакуируют своих граждан и сотрудников посольств.