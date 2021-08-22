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Кризис в Сирии

СМИ: военные США вывезли на вертолетах нескольких сирийцев из Дейр-эз-Зора

Как сообщил телеканал Suria, операция была проведена на окраине поселка Джедид-Акейдат

БЕЙРУТ, 22 августа. /ТАСС/. Вертолеты ВВС США высадили в воскресенье десант к востоку от административного центра Дейр-эз-Зор (450 км от Дамаска) и захватили в плен нескольких сирийских граждан. Как сообщил правительственный телеканал Suria, операция была проведена на окраине поселка Джедид-Акейдат, сирийцев вывезли в неизвестном направлении.

Никаких объяснений по поводу проведенной операции со стороны командования возглавляемой США антитеррористической коалиции не последовало.

14 августа четыре вертолета ВВС США высадили десант возле населенного пункта Эль-Мухаймида в провинции Дейр-эз-Зор. Американские военнослужащие при поддержке курдских ополченцев из формирований "Силы демократической Сирии" (СДС) атаковали один из домов, где укрывались террористы. Они взяли в плен одного боевика, которого увели с собой. Покидая селение, десантники взорвали постройку.

Ранее в этом районе находился один из форпостов террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), который был ликвидирован в марте 2019 года бойцами СДС.

Военнослужащие США размещены на девяти базах в провинциях Хасеке и Дейр-эз-Зор, они оказывают помощь СДС в борьбе с бандами ИГ, которые активизировались в последнее время на северо-востоке Сирии.

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