Первая олимпийская чемпионка Украины Оксана Баюл отказалась от украинского гражданства

КИЕВ, 22 августа. /ТАСС/. Первая олимпийская чемпионка в истории независимой Украины Оксана Баюл, которая получила золото в фигурном катании на играх в Лиллехаммере, отказалась от украинского гражданства. Проживающая в США спортсменка не объяснила свое решение, однако ранее она жаловалась, что ее достижение не имеет должной оценки на родине.

"Пришло время. Конституция Украины провозглашает, что на Украине разрешено только одно гражданство. В соответствии с законодательством Украины, если гражданин Украины приобретает гражданство другого государства, такое лицо все еще признается гражданином Украины в правоотношениях. Я отказываюсь от украинского гражданства", - написала она в Instagram. В этой публикации Баюл не сообщила о причине такого решения. Ранее она неоднократно выражала сожаление в связи с тем, что ее достижение не получило надлежащую оценку на родине. В частности, спортсменка сообщала, что ее не пригласили на празднование 30-й годовщины независимости страны.

Баюл стала первой олимпийской чемпионкой независимой Украины, взяв в 1994 году золото в фигурном катании на играх в норвежском Лиллехаммере. Кроме того, она заслуженный мастер спорта Украины, победительница Чемпионата мира 1993 года, двукратная чемпионка Украины.

Ранее спортсменка рассказала, что Украина так и не отблагодарила ее за первое олимпийское золото, из-за чего она в 2016 году инициировала судебное разбирательство о взыскании $50 млн, в котором ответчиком стало государство Украина. Баюл жаловалась на нарушение принципа добросовестности и честной деловой практики в рамках трудового договора, заключенного с ней. Однако суд спортсменка проиграла.