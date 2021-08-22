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Эрдоган пообещал Зеленскому, что Турция продолжит сотрудничать с Украиной

Турецкий лидер также выразил благодарность за "незамедлительную и всестороннюю поддержку Украины в борьбе с лесными пожарами на юге Турции"

АНКАРА, 22 августа. /ТАСС/. Президенты Турции и Украины Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Зеленский провели в воскресенье телефонные переговоры, сообщает канцелярия турецкого лидера.

"Президент Эрдоган поздравил президента Зеленского с 30-й годовщиной независимости Украины. Он также подчеркнул, что сотрудничество [Турции] с Украиной будет продолжено во всех сферах, включая безопасность, оборонную промышленность, туризм и торговлю", - говорится в распространенном заявлении.

Эрдоган также выразил благодарность за "незамедлительную и всестороннюю поддержку Украины в борьбе с лесными пожарами на юге Турции".

Теги
УкраинаТурцияЭрдоган, Реджеп ТайипЗеленский, Владимир Александрович
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