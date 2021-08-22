СМИ: суд отклонил иск против экс-президента Бразилии по делу о коррупции

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 22 августа. /ТАСС/. Суд Федерального (столичного) округа Бразилии отклонил обвинительное заключение прокуратуры по делу о коррупции со стороны экс-президента Луиса Инасиу Лулы да Силвы. Об этом сообщает в воскресенье газета Folha de S.Paulo.

Как отмечает издание, дело, о котором идет речь, касается дома и земельного участка в населенном пункте Атибайа в штате Сан-Паулу. По нему политик ранее был приговорен к 17 годам тюрьмы, однако впоследствии вердикт был отменен Федеральным верховным судом в связи с процессуальными нарушениями, а дело передано на повторное рассмотрение в столичный суд. По мнению судьи, рассмотревшей документы прокуратуры, следователи в своем новом заключении не учли позицию высшей судебной инстанции, пишет Folha de S.Paulo. Кроме того, дело было закрыто в связи с истечением срока давности.

Лула да Силва стал первым экс-президентом Бразилии, заключенным в тюрьму по итогам уголовного процесса. Впоследствии он был освобожден из-под стражи. Сам политик категорически отвергает все предъявленные ему обвинения, называя их политически мотивированными. Обвинительный вердикт Луле да Силве изначально был вынесен судьей Сержиу Мору, который затем занял пост министра юстиции и общественной безопасности. Многочисленные сторонники Лулы да Силвы, считающие своего лидера политическим узником, ставят под сомнение беспристрастность и законность действий Мору при рассмотрении дел бывшего главы государства.

Вердикт и последующее заключение под стражу поставили крест на планах политика вновь баллотироваться на высший государственный пост. В итоге победу на состоявшихся в октябре 2018 года президентских выборах одержал ультраправый политик Жаир Болсонару, который через несколько дней после голосования пригласил Мору в свое правительство.