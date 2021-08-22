Оппозиция отказалась участвовать во внеочередном заседании Верховной рады 23 августа

КИЕВ, 22 августа. /ТАСС/. Партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) отказалась от участия во внеочередном заседании Верховной рады в знак протеста против действий президента страны Владимира Зеленского. Об этом говорится в опубликованном в воскресенье заявлении пресс-службы политического объединения.

"Оппозиционная платформа - За жизнь" в знак протеста против произвола и диктаторских замашек власти отказывается принимать участие во внеочередном заседании Верховной рады 23 августа 2021 года. Этим шагом мы хотим показать "Зе-команде" (окружению Зеленского - прим. ТАСС) свою готовность защищать украинскую конституцию и права граждан. Продемонстрировать международным партнерам Украины, что украинская демократия находится в опасности. Заверить украинский народ, что в этой борьбе мы не отступим!" - подчеркивается в заявлении.

В оппозиции считают, что "власть переступила черту, отделяющую демократию от диктатуры". "Вопреки конституции и законам Украины без суда и следствия вводят санкции и ограничивают права граждан. Власть отбирает у сотен тысяч людей из 18 объединенных территориальных общин украинского Донбасса право на свободные демократические выборы. Ведет открыто дискриминационную политику в отношении национальных общин, в первую очередь русскоязычных граждан", - указали в ОПЗЖ.

Кроме того, в партии напомнили, что Совет национальной безопасности и обороны Украины без суда (своим решением) прекращает работу независимых СМИ и преследует представителей оппозиции.