Зеленский заявил, что Украине важен каждый человек

КИЕВ, 22 августа. /ТАСС/. Каждый житель Украины важен для этой страны. Об этом глава государства Владимир Зеленский заявил в воскресенье в интервью телеканалу "Украина".

"Каждый человек на Украине важен. Разбрасываться людьми нельзя", - утверждал он.

Эти слова президента прозвучали вразрез с его же заявлением от 5 августа, когда Зеленский призвал жителей неподконтрольной Киеву части Донбасса, которые считают себя русскими, искать жилье в РФ. Президент тогда назвал "большой ошибкой" решение этих людей оставаться жить в Донбассе, поскольку, считает он, этот регион "никогда не будет русской территорией".

Это заявление президента вызвало возмущение на Украине. С такой постановкой вопроса в том числе не согласился спикер Верховной рады Дмитрий Разумков. Он убежден, что "надо возвращать людей, а не отправлять".

В интервью в воскресенье президент Украины затронул и тему проживающих в стране этнических групп. "Ты крымский татарин и хочешь говорить на своем языке - ты со мной, а не на скамейке запасных", - сказал Зеленский. Он при этом не обмолвился о проблемах русских и русскоязычных сограждан, которые вынуждены мириться с политикой насильственной украинизации, в том числе с введением языковых ограничений.