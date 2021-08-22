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Министр обороны Египта направился в Москву для обсуждения военного сотрудничества с РФ

В Каире сообщили, что визит Мухаммеда Ахмеда Заки продлится несколько дней

КАИР, 22 августа. /ТАСС/. Министр обороны и военной промышленности Египта Мухаммед Ахмед Заки направился в воскресенье с визитом в Москву во главе военной делегации высокого уровня. Об этом сообщил на официальной странице в Twitter официальный представитель ВС арабской республики Гариб Абдель Хафез Гариб.

По его словам, "визит продлится несколько дней в рамках укрепления военных отношений между двумя дружественными странами". "Планируется, что в ходе поездки в РФ Мухаммед Заки примет участие в работе совместной египетско-российской комиссии по военно-техническому сотрудничеству <...> для обсуждения ряда тем, представляющих взаимный интерес, а также поддержки военного сотрудничества между вооруженными силами двух стран", - отметил официальный представитель.

На осень в Египте запланированы совместные учения воздушно-десантных войск "Защитники дружбы".

В январе вступил в силу подписанный в 2018 году договор между Россией и Египтом о всестороннем партнерстве и стратегическом сотрудничестве. Документ предусматривает дальнейшее укрепление российско-египетского взаимодействия в политической, торгово-экономической, культурной и других областях, определяет механизмы углубления координации между Москвой и Каиром на различных уровнях.

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