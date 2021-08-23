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Палестино-израильский конфликт

СМИ: Египет полностью закроет границу с сектором Газа 23 августа

По данным телеканала Al Arabiya, Каир принял такое решение в знак протеста против бездействия движения ХАМАС

КАИР, 23 августа. /ТАСС/. Египет закрывает с понедельника границу с сектором Газа, сообщил в воскресенье палестинский информационный портал Donia Al-Watan со ссылкой на МВД арабской республики. Проход через КПП "Рафах" прекращается в обоих направлениях до дальнейшего уведомления, отмечает издание.

По данным телеканала Al Arabiya, Каир принял такое решение в знак протеста против бездействия движения ХАМАС, которое, как отмечают некоторые политические источники, не смогло обеспечить спокойствие на границе с Израилем, где в субботу произошли беспорядки. Сотни жителей сектора пытались перелезть через забор безопасности на севере анклава, бросали взрывные устройства в израильских военнослужащих, которые в ответ применили спецсредства для усмирения толпы и при необходимости открывали огонь. В результате пострадали более 20 палестинцев, тяжелое ранение получил военнослужащий израильской пограничной полиции.

21 мая вступил в силу режим прекращения огня между Израилем и палестинскими группировками в секторе, которые на протяжении 11 дней до этого обменивались ракетными ударами. Жертвами противостояния стали 257 жителей прибрежного анклава, около 2 тыс. получили ранения. С израильской стороны погибли 13 человек. Сейчас при активном посредничестве Египта идет работа над постоянным соглашением о перемирии между участниками конфликта.

С 16 мая погранпункт в районе Рафаха, который остается единственным переходом, связующим прибрежный анклав с остальным миром, использовался исключительно для приема раненых. С 13 июня КПП открылся также для доставки гуманитарной помощи, оборудования, строительных материалов и функционировал в течение двух месяцев.

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ПалестинаЕгипетПалестино-израильский конфликтИзраиль
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