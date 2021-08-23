Зеленский: Украина рассчитывает открыть филиалы "Крымской платформы" в некоторых странах

КИЕВ, 23 августа. /ТАСС/. Представительства форума "Крымская платформа", который Киев инициировал для продвижения претензий на полуостров, планируется открыть в ряде стран. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

"Крымская платформа" будет существовать не только в Киеве. В Киеве будет центральный офис, а во многих странах, где есть подписанты, там будут открываться те или иные направления", - приводит в воскресенье пресс-служба офиса президента Украины фрагмент интервью Зеленского телеканалу "Интер".

О создании "Крымской платформы" объявил в сентябре 2020 года президент Зеленский. Киев видит целью форума координацию "международных усилий, направленных на возвращение Крыма в состав Украины". Как объявили организаторы, в первой встрече в этом формате примут участие 44 страны и международные организации. Большинство европейских государств направляет в Киев глав МИД или министров обороны. Страны Прибалтики, а также Польша, Словакия, Венгрия, Молдавия, Словения и Финляндия будут представлены на уровне президентов, ожидается также участие ЕС и НАТО. США делегируют министра транспорта.

Комментируя инициированную Украиной встречу, министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал ее "шабашем, на котором Запад будет продолжать пестовать неонацистские и расистские настроения современной украинской власти".