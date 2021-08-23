{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Зеленский: Украина рассчитывает открыть филиалы "Крымской платформы" в некоторых странах

По словам украинского президента, в Киеве будет находиться центральный офис форума

КИЕВ, 23 августа. /ТАСС/. Представительства форума "Крымская платформа", который Киев инициировал для продвижения претензий на полуостров, планируется открыть в ряде стран. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

"Крымская платформа" будет существовать не только в Киеве. В Киеве будет центральный офис, а во многих странах, где есть подписанты, там будут открываться те или иные направления", - приводит в воскресенье пресс-служба офиса президента Украины фрагмент интервью Зеленского телеканалу "Интер".

О создании "Крымской платформы" объявил в сентябре 2020 года президент Зеленский. Киев видит целью форума координацию "международных усилий, направленных на возвращение Крыма в состав Украины". Как объявили организаторы, в первой встрече в этом формате примут участие 44 страны и международные организации. Большинство европейских государств направляет в Киев глав МИД или министров обороны. Страны Прибалтики, а также Польша, Словакия, Венгрия, Молдавия, Словения и Финляндия будут представлены на уровне президентов, ожидается также участие ЕС и НАТО. США делегируют министра транспорта.

Комментируя инициированную Украиной встречу, министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал ее "шабашем, на котором Запад будет продолжать пестовать неонацистские и расистские настроения современной украинской власти".

Теги
УкраинаРоссияЗеленский, Владимир Александрович
Смена власти в Афганистане
Байден заявил, что США с июля эвакуировали из Афганистана около 33 тыс. человек
По словам американского президента, его администрация обсуждает вопрос продления срока эвакуации после 31 августа, однако надеется, что этого не потребуется
Байден заявил, что США с июля эвакуировали из Афганистана около 33 тыс. человек
Читать полностью