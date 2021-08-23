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Официальный сайт президента Украины возобновил работу после сбоя

Официальные комментарии президентской администрации о причинах сбоя пока отсутствуют

КИЕВ, 23 августа. /ТАСС/. Сайт офиса президента Украины возобновил работу после сбоя, который произошел в воскресенье вечером. Ранее при переходе по ссылке ресурс не отвечал на запросы.

Доступ был нарушен примерно с 23:00 мск. В воскресенье вечером на сайте шла публикация материалов с интервью президента Украины Владимира Зеленского, а также указов главы государства об ограничении для украинских пользователей доступа к ряду российских информационных ресурсов.

Официальные комментарии президентской администрации о причинах сбоя пока отсутствуют.

Теги
УкраинаЗеленский, Владимир Александрович
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