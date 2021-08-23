Великобритания эвакуировала из Афганистана почти 6 тыс. человек

ЛОНДОН, 23 августа. /ТАСС/. Власти Великобритании эвакуировали почти 6 тыс. человек из Афганистана. Об этом свидетельствуют данные, распространенные в воскресенье Министерством обороны Соединенного Королевства.

В общей сложности с 13 августа, когда была запущена операция по эвакуации, из Афганистана были вывезены 5 725 человек, из них 3,1 тыс. - афганцы, подпадающие под программу перемещения, и члены их семей. Среди тех, кому нашлось место на борту самолетов, покинувших Афганистан, - подданные Великобритании, в том числе сотрудники посольства, а также небольшое число граждан других стран.

Министерство обороны сообщило, что процесс эвакуации продлится "так долго, как ситуация с безопасностью позволит осуществлять ее в координации с партнерами из США", и что для прекращения гражданских рейсов "четкая дата не определена".

В воскресенье глава британского Минобороны Бен Уоллес написал в колонке в газете The Mail on Sunday, что "ни одна страна не будет в состоянии вывезти всех" своих граждан из контролируемого движением "Талибан" (запрещено в РФ) Афганистана. Агентство Press Association расценило это как просьбу к американским властям перенести крайний срок завершения военной миссии США в Афганистане. Сейчас Вашингтон намерен это сделать 31 августа.

Боевики "Талибана" 15 августа без боя вошли в Кабул и в течение нескольких часов установили полный контроль над афганской столицей. Президент Афганистана Ашраф Гани сообщил, что сложил полномочия, чтобы не допустить кровопролития, и покинул страну. Западные страны эвакуируют своих граждан и сотрудников посольств.