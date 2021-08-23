Кувейт одобрил транзит 5 тыс. человек, эвакуируемых из Афганистана в США

КАИР, 23 августа. /ТАСС/. Власти Кувейта одобрили эвакуацию через свою территорию пяти тыс. человек из Афганистана в США. Об этом говорится в сообщении МИД эмирата, распространенном в воскресенье вечером.

"На основании распоряжения Его Высочества эмира шейха Навафа аль-Ахмеда аль-Джабера ас-Сабаха Государство Кувейт одобрило транзит 5 000 афганцев, которых эвакуируют из Афганистана в США", - указано в сообщении.

В своем решении власти эмирата исходят из стратегического характера американо-кувейтских отношений. "Кувейт придает большое значение обеспечению безопасного коридора для дипломатов и иностранных граждан, эвакуируемых из Афганистана", - резюмировал МИД.

Боевики радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) 15 августа без боя вошли в Кабул и в течение нескольких часов установили полный контроль над афганской столицей. Президент Афганистана Ашраф Гани сообщил, что покидает страну, чтобы не допустить кровопролития. Вице-президент республики Амрулла Салех заявил, что в условиях отсутствия главы государства он по конституции становится исполняющим обязанности руководителя страны, и призвал к вооруженному сопротивлению талибам. Ряд государств эвакуирует своих граждан и сотрудников посольств.