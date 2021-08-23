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Спецпредставители США и Южной Кореи обсудили проблемы денуклеаризации и диалога с КНДР

Стороны выразили надежду, что смогут выработать "гибкий и творческий подход" для продвижения усилий, направленных на установление прочного мира на Корейском полуострове

СЕУЛ, 23 августа. /ТАСС/. Спецпредставитель США по КНДР Сон Ким провел в понедельник в Сеуле консультации со специальным представителем Республики Корея по вопросам мира и безопасности на Корейском полуострове Но Гю Доком. Об этом сообщает телеканал YTN.

По его данным, стороны обсудили совместные усилия для возобновления диалога по денуклеаризации Корейского полуострова и снижения напряженности в регионе.

"Мой визит в Южную Корею свидетельствует о решимости Вашингтона продолжать тесное взаимодействие с Сеулом по всему спектру вопросов, связанных с Северной Кореей", - заявил Сон Ким перед началом встречи.

Но Гю Док в ответ выразил надежду, что стороны смогут выработать "гибкий и творческий подход" для продвижения усилий, направленных на полную денуклеаризацию и установление прочного мира на Корейском полуострове.

После консультаций Сон Ким встретится с прибывшим в Сеул в субботу заместителем министра иностранных дел России Игорем Моргуловым. Ожидается, что американский спецпредставитель призовет Москву оказать содействие для возобновления диалога с Пхеньяном, а также затронет тему антисеверокорейских санкций.

Теги
СШАКНДРРеспублика Корея
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