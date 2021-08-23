Спецпредставитель США призвал Пхеньян возобновить диалог с Вашингтоном

СЕУЛ, 23 августа. /ТАСС/. Вашингтон готов к переговорам с Пхеньяном в любое время и в любом месте. Об этом заявил в понедельник спецпредставитель США по КНДР Сон Ким по итогам состоявшихся в понедельник в Сеуле консультаций со специальным представителем Республики Корея по вопросам мира и безопасности на Корейском полуострове Но Гю Доком. Об этом сообщает телеканал YTN.

"Я готов к встрече с северокорейскими партнерами в любом месте, в любое время", - подчеркнул Сон Ким, добавив, что США не имеет "враждебных намерений" в отношении КНДР. "Идущие сейчас южнокорейско-американские военные учения имеют давнюю историю, они являются рутинными и носят исключительно оборонный характер", - подчеркнул дипломат.

Военные США и Республики Корея 16 августа начали девятидневные командно-штабные учения, которые проходят в формате компьютерного моделирования и не предусматривают полевой фазы. Из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации число их участников сокращено до минимума. КНДР ранее осудила проведение этих учений, назвав их репетицией военного вторжения на север Корейского полуострова.

Сон Ким также заявил, что в ходе консультаций с Но Гю Доком была затронута тема оказания Пхеньяну гуманитарной помощи. "Мы обсудили возможную гуманитарную поддержку КНДР, подтвердив готовность США содействовать развитию межкорейского диалога и сближения", - подчеркнул он.

Ожидается, что Сон Ким позднее встретится с прибывшим в Сеул в субботу заместителем министра иностранных дел России Игорем Моргуловым. Как сообщается, американский спецпредставитель призовет Москву оказать содействие для возобновления диалога с Пхеньяном, а также затронет тему антисеверокорейских санкций.