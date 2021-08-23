СМИ: офицера армии Пакистана убили в пограничных с Афганистаном районах

ИСЛАМАБАД, 23 августа. /ТАСС/. Один офицер армии Пакистана убит, двое военнослужащих ранены в воскресенье в граничащем с Афганистаном районе Северный Вазиристан. Как сообщает в понедельник газета The Express Tribune со ссылкой на Минобороны, автомобиль с ними подорвался у населенного пункта Тобо на самодельной мине, установленной террористами.

В тот же день при проведении разведывательной операции в районе Бойя в Северном Вазиристане пакистанский спецназ ликвидировал боевика одной из действующих в регионе сепаратистских группировок.

Сепаратисты добиваются создания в Северном и Южном Вазиристане так называемого Исламского государства Вазиристан (ИГВ). Их вылазки в последние месяцы участились на фоне военных успехов движения "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация) в соседнем Афганистане.

Вазиристан расположен в пакистанской Зоне племен на границе с Афганистаном. В декабре 2009 года правительство Пакистана объявило о победе над сепаратистами, ранее провозгласившими создание ИГВ. В настоящее время под их контролем остается ряд районов этого региона, численность незаконных вооруженных формирований составляет около 35 тыс.