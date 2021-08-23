Посол США считает, что конфликт в Карабахе не урегулирован без решения вопроса статуса

ЕРЕВАН, 23 августа. /ТАСС/. Нагорно-карабахский конфликт не может быть урегулирован без решения вопроса статуса Нагорного Карабаха, заявила посол США в Армении Линн Трейси в Сюникской области (граница с Азербайджаном). Об этом в понедельник сообщает армянское государственное агентство Armenpress.

"Последствия недавней войны в Нагорном Карабахе не преодолены и конфликт не урегулирован, так как статус Нагорного Карабаха еще не решен. Мы будем работать в качестве сопредседателя Минской группы ОБСЕ, стремясь к деэскалации обстановки", - отметила она.

Ситуация в зоне конфликта вокруг Нагорного Карабаха обострилась 27 сентября 2020 года, в регионе начались активные боевые действия. 9 ноября того же года было подписано трехстороннее заявление президента России Владимира Путина, президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна, которое позволило достичь полного прекращения военных действий в зоне конфликта. Азербайджанская и армянская стороны остановились на занятых позициях, ряд районов перешел под контроль Баку, а вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора разместились российские миротворцы.

Обстановка на границе начала ухудшаться с 12 мая 2021 года. Тогда армянское военное ведомство заявило, что азербайджанские вооруженные силы в целях корректировки границы пытались провести определенные работы в одном из приграничных районов Сюникской области. С того времени обе стороны периодически сообщают об инцидентах.