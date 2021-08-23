СМИ: Пакистан и Индия возобновили выдачу виз дипломатам друг друга

ИСЛАМАБАД, 23 августа. /ТАСС/. Пакистан и Индия после перерыва в более чем два года возобновили предоставление рабочих виз дипломатам друг друга. Об этом в понедельник сообщает газета The Express Tribune со ссылкой на пакистанский МИД.

Пакистан в августе предоставил визы 33 индийским дипломатам, Индия - семи сотрудникам пакистанского посольства в Нью-Дели.

Как отмечает газета, возобновление выдачи виз может стать первым шагом к нормализации пакистано-индийских отношений до уровня, предшествовавшего резкому ослаблению двусторонних связей в 2019 году. Это стало возможным после проведения в январе этого года в Дубае при посредничестве правительства ОАЭ секретной встречи военных Пакистана и Индии, на которой была выработана дорожная карта нормализации отношений на ближайший период. Ее реализации послужило заключенное в феврале соглашение между ВС Пакистана и Индии о прекращении огня в Кашмире.

Дипломатические отношения между двумя соседними государствами были заморожены в 2019 году после того, как террорист-смертник из поддерживаемых, как утверждали в Индии, Исламабадом радикальных группировок совершил нападение на индийскую военную автоколонну в штате Джамму и Кашмир, в результате которого погибли 44 служащих сил безопасности.

Индия и Пакистан оспаривают территорию Кашмира с 1947 года, когда Британская Индия, получив независимость, разделилась на два государства по религиозному признаку. На данный момент в регионе нет государственной границы: его территорию разделяет линия контроля. В индийской части активно действуют группировки, добивающиеся ее отделения от Индии. Нью-Дели обвиняет соседний Пакистан в поддержке экстремистов, Исламабад отвергает эти обвинения.

5 августа 2019 года Нью-Дели объявил о решении упразднить штат Джамму и Кашмир и создать в этом регионе две союзные территории - административные единицы, имеющие меньше прав, чем штат. С этой целью парламент Индии утвердил отмену 370-й статьи конституции, которая наделяла штат особым статусом. Исламабад осудил такое решение и отказался признавать его внутренним делом Индии. В знак протеста против упразднения штата Джамму и Кашмир Пакистан понизил дипломатические отношения с Индией и выслал ее посла.