В МИД КНР назвали несправедливыми санкции США против России из-за инцидента с Навальным

ПЕКИН, 23 августа. /ТАСС/. Китайские власти считают несправедливыми новые односторонние санкции США против России в связи с ситуацией вокруг блогера Алексея Навального. Об этом сообщил в понедельник официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

"Соответствующее решение [о санкциях] было принято до выяснения истинного положения вещей - это несправедливо", - заявил он на брифинге.

Как уточнил официальный представитель, ситуация с Навальным - "исключительно внутриполитический вопрос". "Для этих односторонних санкций против России нет достаточных оснований", - подчеркнул Ван Вэньбинь.

В пятницу США ввели ограничения против российских структур и физических лиц, имеющих, по версии Вашингтона, отношение к инциденту с блогером Алексеем Навальным, а также к строительству газопровода "Северный поток - 2".