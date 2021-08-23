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Санкции в отношении России
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В МИД КНР назвали несправедливыми санкции США против России из-за инцидента с Навальным

Решение о санкциях было принято до выяснения истинного положения вещей, отметил официальный представитель дипведомства Ван Вэньбинь

ПЕКИН, 23 августа. /ТАСС/. Китайские власти считают несправедливыми новые односторонние санкции США против России в связи с ситуацией вокруг блогера Алексея Навального. Об этом сообщил в понедельник официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

"Соответствующее решение [о санкциях] было принято до выяснения истинного положения вещей - это несправедливо", - заявил он на брифинге.

Как уточнил официальный представитель, ситуация с Навальным - "исключительно внутриполитический вопрос". "Для этих односторонних санкций против России нет достаточных оснований", - подчеркнул Ван Вэньбинь.

В пятницу США ввели ограничения против российских структур и физических лиц, имеющих, по версии Вашингтона, отношение к инциденту с блогером Алексеем Навальным, а также к строительству газопровода "Северный поток - 2".

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