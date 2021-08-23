Посол Эфиопии: повстанцы Тыграя пытаются распространить конфликт за пределы страны

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Отряды Народного фронта освобождения Тыграя (НФОТ) пытаются распространить внутренний конфликт в Эфиопии на соседние страны. Об этом заявил в интервью ТАСС посол Эфиопии в РФ Алемайеху Тегену Аргау.

"Повстанцы изо всех сил пытаются распространить свою цель по дестабилизации в регионе в том числе на Джибути с помощью местной незаконной оппозиции. Они также контактируют с террористической группировкой "Аш-Шабаб", чтобы начать конфликт на востоке Эфиопии и посеять хаос в штате Бенишангул/Гумуз", - сказал он.

По словам посла, международное сообщество должно прислушаться к властям Эфиопии и признать НФОТ террористической группировкой, которая должна быть привлечена к ответственности.

"Я не сомневаюсь, что правительство Эфиопии может взять ситуацию под свой контроль. Правительство уже дало указание нашим силам обороны, региональным силам остановить разрушительные действия НФОТ и иностранное вмешательство", - добавил дипломат.

В середине июля силы Тыграя начали операцию против федеральных войск Эфиопии, перейдя южную административную границу Тыграя и вступив на территорию соседних штатов Амхара и Афар. Повстанцы пытаются взять под контроль основные транспортные магистрали, чтобы сдержать действия федеральных войск. В начале августа правительственные части при поддержке ополчения Амхары начали контрнаступление, добившись успеха на ряде направлений.