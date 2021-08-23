Кабмин Литвы назначил подрядчика на строительство заграждения на границе с Белоруссией

ВИЛЬНЮС, 23 августа. /ТАСС/. Проект по строительству заграждения на границе Литвы с Белоруссией предстоит осуществить государственной энергетической компании Epso-G. Решение об этом утвердило в понедельник правительство балтийской республики.

"Назначенный подрядчик в лице госкомпании Epso-G соответствует всем указанным в законодательных актах критериям. Альтернативных предложений по кандидатурам на строительство заграждения не получено", - сказала на заседании кабмина министр внутренних дел Агне Билотайте.

Как отметила премьер-министр Ингрида Шимоните, Epso-G предстоит решить серьезные задачи, но прибыль от осуществления государственного заказа не предусмотрена. "Это не коммерческая деятельность, а обязательство. Будут лишь покрыты расходы на администрирование проекта", - сказала она.

Критики такого решения отмечают странность выбора: заграждение, иронизируют они, будут строить электрики. Функциями Epso-G являются обеспечение стабильной передачи электроэнергии в литовских сетях и передачи природного газа по трубопроводам высокого давления.

На территорию Литвы приходится 1 070 км границ Шенгенской зоны, которые совпадают с внешними границами ЕС, в том числе около 680 км - с Белоруссией. В течение нескольких месяцев текущего года с территории соседней страны в Литву проникли более 4 тыс. нелегальных мигрантов из Азии и Африки, что в 50 раз больше, чем за весь 2020 год.

На этом рубеже Литва планирует за год построить четырехметровое заграждение из металлической стержневой сетки, поверх которой будет натянута колючая проволока. Перед забором будет установлена дополнительная линия из колючей проволоки высотой три метра. Ориентировочная стоимость работ составляет €152 млн. Проект будет финансироваться за счет бюджетных средств государства. Литва надеялась получить на строительство заграждения ассигнования по линии ЕС, однако в Брюсселе заявили, что не финансируют строительство преград и барьеров.