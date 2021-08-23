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Очередная сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ пройдет 16 сентября в Душанбе

Внеочередная сессия прошла в режиме видеоконференции под председательством президента Таджикистана Эмомали Рахмона

НУР-СУЛТАН, 23 августа. /ТАСС/. Очередная сессия Совета коллективной безопасности Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) пройдет 16 сентября в столице Таджикистана. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.

"Очередная сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ состоится 16 сентября 2021 года в Душанбе", - говорится в сообщении по итогам участия главы государства во внеочередной сессии Совета коллективной безопасности организации.

Сессия прошла в режиме видеоконференции под председательством президента Таджикистана Эмомали Рахмона. Решение о ее проведении было принято на фоне последних событий в Афганистане. Лидеры обсудили вопросы обеспечения безопасности государств - членов ОДКБ в контексте событий в этой стране.

ОДКБ - международная организация по вопросам безопасности, участниками которой являются в настоящее время шесть государств: Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Таджикистан. Договор о коллективной безопасности был подписан в 1992 году в Ташкенте. В этом году в организации председательствует Таджикистан.

Теги
КазахстанТаджикистанТокаев, Касым-Жомарт Кемелулы
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