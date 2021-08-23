Посол Эфиопии: реорганизация МИД страны не повлияет на работу диппредставительства в РФ

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Реорганизация дипломатических служб Эфиопии не повлияет на работу посольства этой страны в Москве. Об этом заявил в интервью ТАСС посол Эфиопии в России Алемайеху Тегену Аргау.

По его словам, изменение структуры внешнеполитического ведомства страны - это часть большой реформы государственных органов, оно подразумевает введение современных практик в процесс управления.

"Конечно, можно было бы ожидать, что реорганизация затронет отдельные департаменты в самом министерстве и в посольствах некоторых стран. Однако я не жду, что этот процесс повлияет на посольство в России", - отметил посол.

Реорганизация скоро завершится, добавил он. "Реформа учитывает экономические факторы, влияние пандемии, более умную организацию, которая повышает эффективность работы дипломатов. Практически у всех наших дипломатов заканчивается срок пребывания здесь. Перераспределение будет проводиться уже под новую структуру", - пояснил дипломат.