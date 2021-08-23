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ШОС будет помогать Афганистану в становлении "мирной и процветающей страны"

При этом члены организации призывали обеспечить безопасность населения Афганистана и находящихся в стране иностранных граждан, дипломатических представительств, учреждений зарубежных государств и международных организаций

ПЕКИН, 23 августа. /ТАСС/. Страны - участницы Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) будут содействовать Афганистану в становлении мирного и процветающего государства. Об этом говорится в заявлении, распространенном в понедельник секретариатом международного объединения.

"Государства - члены ШОС подтверждают намерение содействовать Афганистану в становлении мирной, стабильной и процветающей страны, свободной от терроризма, войны и наркотиков", - говорится в документе.

В нем подчеркивается, что члены организации выступают за строгое соблюдение норм международного права и обязательств по двусторонним, а также многосторонним соглашениям. Они призывают обеспечить безопасность населения Афганистана и находящихся в стране иностранных граждан, дипломатических представительств, учреждений зарубежных государств и международных организаций.

"Государства - члены ШОС считают важным ответственное восстановление легитимности государственной власти в Афганистане путем инклюзивного мирного диалога с учетом интересов всех общественных, политических, этнических и конфессиональных групп страны", - уточняется в заявлении.

Согласно документу, страны ШОС "готовы участвовать в международных усилиях по стабилизации и развитию Афганистана при центральной координирующей роли ООН".

Теги
АфганистанШанхайская организация сотрудничестваСмена власти в Афганистане
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