Власти Республики Кипр аннулировали паспорта членов турко-кипрского правительства

НИКОСИЯ, 23 августа. /ТАСС/. Правительство Республики Кипр приняло в понедельник решение аннулировать международно признанные кипрские паспорта у членов нынешнего руководства самопровозглашенной Турецкой республики Северного Кипра.

"В ходе сегодняшнего заседания кабинет министров принял решение аннулировать [действующие] или отказать в продлении или в выдаче новых паспортов Республики Кипр ряду лиц, которые либо участвуют в так называемом кабинете сепаратистского государства, либо являются членами комитета по открытию Вароши", - заявил официальный представитель правительства Республики Кипр в ранге министра Мариос Пелеканос по окончании этого заседания, которое прошло в летней резиденции президента в горах Троодос.

Аннулирование паспортов для зарубежных поездок турок-киприотов, которые, по мнению Никосии, подрывают существование республики, не означает лишения их гражданства.