Япония призвала Иран вернуться к ядерной сделке

ТОКИО, 23 августа. /ТАСС/. Глава МИД Японии Тосимицу Мотэги и кандидат на пост главы внешнеполитического ведомства Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян провели в понедельник двустороннюю встречу в Тегеране. Как сообщило японское министерство, стороны обсудили ядерную сделку и безопасность навигации в Персидском заливе.

"Министр Мотэги призвал Иран конструктивно работать над скорейшим возвращением к ядерному соглашению, исходя из позиции Японии как последовательного сторонника этого документа. Министр Мотэги подчеркнул важность обеспечения безопасности навигации [в регионе Персидского залива], а также рассказал об усилиях Японии в этой области", - говорится в заявлении ведомства.

Мотэги завершает свое турне по странам Ближнего Востока. Днем ранее он встретился с президентом Ирана Эбрахимом Раиси.

В Вене с апреля ведутся переговоры между Ираном и международной "пятеркой" (Россия, Великобритания, Китай, Франция и ФРГ) по проблеме восстановления иранского ядерного соглашения в его первоначальном виде. Стороны обсуждают вопросы снятия санкций США с Ирана, выполнения ядерных обязательств Ираном, а также возвращения США в Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Представители государств - участников соглашения также проводят отдельные консультации с делегацией США без участия Ирана. Первоначально делегации рассчитывали завершить работу в конце мая, затем - в первых числах июня.